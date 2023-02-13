В Туве депутат от «Единой России» застрелил человека на охоте. Против него возбудили дело о причинении смерти по неосторожности

В Республике Тыва Следственный комитет возбудил уголовное дело против депутата Верховного Хурала от «Единой России» Эчис-Балдира Нурзата по делу о причинении смерти по неосторожности на охоте (ч. 1 ст. 109 УК). Об этом со ссылкой на источники сообщают RTVI и «Коммерсант-Сибирь».

Фото: «Единая Россия»

Региональное Следственное управление СК подтвердило информацию о возбуждении уголовного дела, но не назвало имя подозреваемого. По данным следствия, 12 февраля подозреваемый охотился в месте «Хондей» сумона Нарынский Эрзинского района. «Увидев через тепловизор огнестрельного ружья марки «Егерь ВПО-114» объект и приняв его за животное, произвел выстрел, тем самым причинил огнестрельное ранение 38-летнему местному жителю, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — говорится в заявлении СК. В Следственном комитете отметили, что расследование уголовного дела продолжается. Baza пишет, что Нурзат находится под подпиской о невыезде.