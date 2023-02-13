Суд в Ростове-на-Дону приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии по обвинению в 10 убийствах

Ростовский областной суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии по обвинению в более чем 10 убийствах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«По совокупности преступлений окончательно определить наказание Инессе и Виктории Тарвердиевым в виде 25 лет колонии общего режима каждой, Анастасии Синельник — 24 лет колонии общего режима и Сергею Синельник — 25 лет колонии строгого режима», — сказал судья.

Ранее прокурор запрашивал Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также Анастасии Синельник 25 лет колонии общего режима, а Сергею Синельнику — пожизненное заключение в колонии особого режима.

«Банда амазонок» действовала на территории Ставропольского края и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013 года. Их стали так называть после текста «Коммерсанта», который писал, что возле одного из мест преступления нашли нож с надписью «Моей любимой амазонке». Позже выяснилось, что члены банды не использовали этот нож.

В 2017 году суд признал членов банды виновными как минимум в 10 убийствах, в том числе, в убийстве на федеральной трассе «Дон» сотрудника МВД из Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих детей.

Тогда же суд вынес решения по части эпизодов: Викторию Тарвердиеву приговорили к 16 годам колонии, Анастасию Синельник — к 19 годам, а Инессу Тарвердиеву — к 21 году колонии. Сергея Синельника приговорили к 20 годам в колонии строгого режима.