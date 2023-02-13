Сайты НАТО подверглись массированной хакерской атаке

Несколько сайтов НАТО подверглись массированной хакерской атаке, сообщил представитель Североатлантического альянса DPA (сообщение агентства приводит Zeit).
Сайты НАТО некоторое время были недоступны. Атаке подвергся в том числе сайт Штаба сил специальных операций НАТО. Эксперты в области кибербезопасности расследуют произошедшее, добавили в альянсе.
НАТО постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и «очень серьезно» относится к обеспечению безопасности в киберпространстве, заявил представитель НАТО. Других подробностей произошедшего он не привел.
В твиттере, как отмечает DPA, распространялись сообщения о том, что атаку совершили «пророссийские активисты», в частности, из группы Killnet, активисты которой утверждают, что связаны с Россией.
Ранее группировка неоднократно сообщала об атаке на ресурсы компаний и госорганов стран, которые оказывают поддержку Украине. Так, в ноябре в Killnet объявили о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink компании американского предпринимателя Илона Маска.
Также группу связывали с нападением на государственные структуры и банки Германии в январе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал абсурдным то, что любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Как утверждал Песков, «подавляющее большинство хакерских атак» на Россию «идет с территории Соединенных Штатов Америки».