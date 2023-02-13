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Сайты НАТО подверглись массированной хакерской атаке

Несколько сайтов НАТО подверглись массированной хакерской атаке, сообщил представитель Североатлантического альянса DPA (сообщение агентства приводит Zeit).

Сайты НАТО некоторое время были недоступны. Атаке подвергся в том числе сайт Штаба сил специальных операций НАТО. Эксперты в области кибербезопасности расследуют произошедшее, добавили в альянсе.

НАТО постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и «очень серьезно» относится к обеспечению безопасности в киберпространстве, заявил представитель НАТО. Других подробностей произошедшего он не привел.

В твиттере, как отмечает DPA, распространялись сообщения о том, что атаку совершили «пророссийские активисты», в частности, из группы Killnet, активисты которой утверждают, что связаны с Россией.

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Ранее группировка неоднократно сообщала об атаке на ресурсы компаний и госорганов стран, которые оказывают поддержку Украине. Так, в ноябре в Killnet объявили о DDoS-атаке на ресурсы системы спутниковой связи Starlink компании американского предпринимателя Илона Маска.

Также группу связывали с нападением на государственные структуры и банки Германии в январе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал абсурдным то, что любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Как утверждал Песков, «подавляющее большинство хакерских атак» на Россию «идет с территории Соединенных Штатов Америки».

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