Сайты НАТО подверглись массированной хакерской атаке

Несколько сайтов НАТО подверглись массированной хакерской атаке, сообщил представитель Североатлантического альянса DPA (сообщение агентства приводит Zeit).

Сайты НАТО некоторое время были недоступны. Атаке подвергся в том числе сайт Штаба сил специальных операций НАТО. Эксперты в области кибербезопасности расследуют произошедшее, добавили в альянсе.

НАТО постоянно сталкивается с хакерскими угрозами и «очень серьезно» относится к обеспечению безопасности в киберпространстве, заявил представитель НАТО. Других подробностей произошедшего он не привел.

В твиттере, как отмечает DPA, распространялись сообщения о том, что атаку совершили «пророссийские активисты», в частности, из группы Killnet, активисты которой утверждают, что связаны с Россией.