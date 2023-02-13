«Русская служба Би-би-си» установила имена более 1000 мобилизованных россиян, погибших на войне в Украине

«Русская служба Би-би-си» установила имена 1082 мобилизованных россиян, погибших на войне в Украине, на основании списка погибших российских военнослужащих, ведущегося совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров по данным из открытых источников. Об этом сообщается на сайте издания. «Это наиболее консервативная оценка числа потерь среди мобилизованных, поскольку мы учитываем только те случаи, когда гибель подтверждена публично и когда можно установить статус воевавшего», — сказано в публикации. Реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о погибших, начиная с октября, не указывается их статус — контрактник, мобилизованный или доброволец.

По данным «Би-би-си», 40% российских мобилизованных, чья смерть была подтверждена, погибли в период с 1 января.

Кроме того, с ноября примерно 70% всех некрологов сопровождают фотографии людей в обычной одежде, что может свидетельствовать о том, что погибший еще недавно был гражданским специалистом. Издание установило, что на территории России погибли по меньшей мере 49 мобилизованных — в пунктах сбора или в воинских частях. Чаще всего причинами смерти становились проблемы со здоровьем или несвоевременное оказание медицинской помощи. Восемь человек покончили с собой, как минимум шесть — погибли в результате несчастных случаев. Наибольшие потери мобилизованные продолжают нести из-за точных артиллерийских обстрелов по позициям российских военных, отмечает «Би-би-си». Так, в результате попадания ракет HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке под Донецком 1 января погибли по меньшей мере 107 мобилизованы. Минобороны России признало гибель 89 россиян при обстреле ПТУ — упоминание о том, что они были мобилизованными, было в первом сообщении, но потом пропало.

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