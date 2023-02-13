Роскомнадзор заблокировал страницу Бориса Вишневского во «ВКонтакте» из-за поста с цитатой Станислава Ежи Леца

Роскомнадзор (РКН) заблокировал страницу депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского во «ВКонтакте» из-за поста с цитатой Станислава Ежи Леца. Об этом сообщает партия «Яблоко».

Причиной блокировки стал один пост Вишневского о «торжественном приеме в пионеры» и возвращении автомобиля «Москвич». В нем, как пишет «Яблоко», также «приводились аналогии с советскими политическими репрессиями и культурой доносов».

«А тем, кто бредит о "славном прошлом", напомню Станислава Ежи Леца: "Надевшим на глаза шоры полезно помнить, что в комплект входят еще узда и кнут"», — говорилось в посте.

Страницу депутата заблокировали в июне 2022 года. В РКН ранее заявили, что на странице была опубликована «недостоверная общественно значимая информация, направленная на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации».

Также, по одной из версий Роскомнадзора, Вишневский публиковал посты о «всеобщей мобилизации» и «возможном применении ядерного оружия». Этим он якобы формировал у людей «панические настроения» и даже создавал предпосылки к «массовым нарушениям общественного порядка».