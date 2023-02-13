РКН внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации. Это обяжет сервис хранить данные и передавать их ФСБ по запросу

Внесение в этот реестр предполагает, что Qiwi теперь будет вынужден сохранять информацию о всех действиях и взаимодействиях пользователей, а также передавать ее ФСБ по первому требованию.

Роскомнадзор (РКН) внес сайт электронной платежной системы Qiwi в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Как отмечает «Роскомсвобода», многие релоцировавшиеся в страны ближнего зарубежья россияне используют этот сервис как один из вариантов перевода денежных средств.

Согласно данным РКН, сайт внесли в реестр 9 февраля. Ранее туда также внесли портал «Профи.ру».