«Медиазона»: Роскомнадзор согласовывает с АП блокировку иностранных ресурсов, опасаясь ответных мер в отношении «России сегодня»

Роскомнадзор (РКН) блокирует зарубежные сайты только после согласования с администрацией президента (АП). К такому выводу пришли журналисты «Медиазоны», изучив взломанные переписки сотрудников ведомства.

Сотрудникам подведомственного РКН Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) на почту приходят автоматически сгенерированные отчеты об ошибках в реестрах подлежащих блокировке сайтов. В некоторых из них есть повторяющийся абзац: «Если будут попадаться сайты-представители этих стран под нашу блокировку, докладывайте прежде блокировки справочно. Нужно будет согласовывать с АП блокировку. Чтобы те не приняли ответных мер по блокировке спутника там (Речь, вероятно, идет о портале и одноименном радио Sputnik, входящим в медиагруппу «Россия сегодня». — Прим. ред.)», заметили журналисты.

При этом, такие предупреждения появляются только когда в реестр на блокировку включают ресурсы из Армении, Азербайджана, Беларуси, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Китая, Сербии, Турции или Узбекистана.