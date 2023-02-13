«Медиазона»: Роскомнадзор согласовывает с АП блокировку иностранных ресурсов, опасаясь ответных мер в отношении «России сегодня»

Роскомнадзор (РКН) блокирует зарубежные сайты только после согласования с администрацией президента (АП). К такому выводу пришли журналисты «Медиазоны», изучив взломанные переписки сотрудников ведомства.
Сотрудникам подведомственного РКН Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) на почту приходят автоматически сгенерированные отчеты об ошибках в реестрах подлежащих блокировке сайтов. В некоторых из них есть повторяющийся абзац: «Если будут попадаться сайты-представители этих стран под нашу блокировку, докладывайте прежде блокировки справочно. Нужно будет согласовывать с АП блокировку. Чтобы те не приняли ответных мер по блокировке спутника там (Речь, вероятно, идет о портале и одноименном радио Sputnik, входящим в медиагруппу «Россия сегодня». — Прим. ред.)», заметили журналисты.
При этом, такие предупреждения появляются только когда в реестр на блокировку включают ресурсы из Армении, Азербайджана, Беларуси, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Китая, Сербии, Турции или Узбекистана.
Скриншот: «Медиазона»
Кроме того, в переписках сотрудники ГРЧЦ регулярно ссылаются на «Перечень стран для согласования ограничений доступа (по решению АП)», выяснили журналисты. Самого перечня, однако, в переписках нет.
В ноябре 2022 года белорусская группа хакеров «Киберпартизаны» заявила о взломе внутренней сети« Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), дочерней компании Роскомнадзора. Они скачали документы, переписки и почты сотрудников, а также системы слежки за ними на более чем два терабайта. «Киберпартизаны» передали всю информацию журналистам немецкого издания Süddeutsche Zeitung, «Важным историям» и другим российским СМИ. Утечка получила название «Документы российской цензуры» (RussianCensorFiles).