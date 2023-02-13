Мальчик, который вышел

Тот, кто не терял надежду, что к нему прилетит сова и вручит письмо, наконец-то дождался. 10 февраля вышла видеоигра Hogwarts Legacy (в русском варианте «Хогвартс.Наследие»), которая тут же начала занимать первые строчки в различных чартах. Как завещал великий волшебник Дамблдор, не забываем обращаться к свету даже в самые темные времена. И рассказываем подробнее об одной из самых громких премьер в мире видеоигр, а также о скандалах, которые сопровождали ее на всех этапах разработки.

Hogwarts Legacy — Official Reveal Trailer / YouTube

О чем игра

Игра разработана компанией Avalanche Software и издана Warner Bros. Games под лейблом Portkey Games. Она переносит пользователей во вселенную Гарри Поттера 19-го века, где они смогут поступить в Хогвартс (причем сразу на пятый курс), найти фантастических тварей, сварить зелье и выучить заклинания, которые помогут эффективно бороться с темными колдунами. Очевидно, что самого Гарри, ровно как и Рона, Гермионы, Волан-де-Морта и даже Дамблдора в игре, увы, не встретить. «Ваш персонаж — студент, владеющий ключом к древней тайне, которая способна разорвать волшебный мир на части. Находите союзников и сражайтесь с темными волшебниками, чтобы решить судьбу волшебного мира. Ваше наследие — это то, что вы делаете. Напишите свою собственную историю», — говорится в описании к игре.

Hogwarts Legacy — Official Reveal Trailer / YouTube

Значительную часть игрового пространства занимает сам Хогвартс — по огромному замку можно бродить часами, выполняя небольшие квесты, изучая основы чародейства и волшебства, а также раскрывая тайны этого места. За стенами школы вас ждут не менее увлекательные локации — например, деревня Хогсмид, где можно найти магазины с необходимыми ингредиентами для зелья или встретить злодеев, с которыми придется сразиться, применив на практике выученные заклинания. Кстати, там же прямо на первом этапе вам предстоит выбрать волшебную палочку. Отнестись к этому дело нужно ответственно, потому что далее ее уже нельзя будет поменять.

Первая реакция

Хоть официальный релиз состоялся 10 февраля, владельцы Deluxe Edition могли получить эксклюзивный доступ и начать играть на 72 часа раньше. Поэтому у игры уже появилось немало отзывов. Причем, судя по данным сайта Steam DB, в основном — положительных (почти 83% из 1 млн 900 тысяч отзывов). Согласно последним данным, на пике в Hogwarts Legacy в сервисе Steam одновременно играли в режиме онлайн 807 112 человек. На официальном сайте Steam пользователи радуются в комментариях возможности погулять по Запретному лесу и выпить кружку сливочного пива в Хогсмите и отмечают, что ждали выхода игры «12 лет! В Азкабане!». Еще 7 февраля Hogwarts Legacy побила рекорд Cyberpunk 2077 по количеству зрителей на Twitch. За трансляцией action-RPG (ролевая игра в жанре «экшн») следили более 1,1 млн человек.

Кстати, в марте Twitch приостановил выплаты стримерам из РФ из-за санкций, введенных США и другими странами в связи с российским вторжением в Украину. Поэтому теперь люди, демонстрирующие игровой процесс, вынуждены указывать другие способы поддержки. В январе Forbes писал, что Hogwarts Legacy заняла первое место списке самых продаваемых в онлайн-сервисе Steam. На Amazon игра была самой продаваемой для PS5 и занимала второе место по продажам для Xbox Series X/S. Игра вышла 10 февраля для PlayStaton 5, Xbox Series и ПК, а в апреле поиграть в можно будет и на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Летом к волшебному миру смогут присоединиться и владельцы Nintendo Switch. Как можно было догадаться, игра недоступна для покупки из России. Впрочем, в интернете уже описано немало способов обхода этого препятствия.

Призывы к бойкоту

Как пишет Bloomberg, некоторые сотрудники Avalanche ушли из компании еще в начале разработки игры, не желая работать над ней из-за взглядов Джоан Роулинг, автора серии книг о Гарри Поттере, на трансгендерных людей. В итоге руководство Avalanche решило, что Hogwarts Legacy должна быть более инклюзивной. В сюжет добавили неигрового трансгендерного персонажа. Президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хаддад заявил на общем собрании сотрудников, что Роулинг «имеет право выражать свое личное мнение». Сама Роулинг не участвовала в разработке игры, но ее креативное агентство Blair Partnership работало вместе с разработчиками на протяжении всего проекта. Bloomberg отмечает, что писательница по-прежнему владеет лицензией на Гарри Поттера и получит прибыль от продаж игры.

Скандал с Роулинг Скандал с Роулинг

Bloomberg также рассказал, что взгляды Роулинг вызвали волну критики среди поклонников франшизы. По данным агентства, некоторые из них даже призывали к бойкоту новой игры. Представитель Роулинг отказался от комментариев, а представитель Warner Bros. отметил, что первоочередной задачей компании было «создать репрезентативную и разнообразную игру, соответствующую замечательному фан-сообществу Wizarding World». Скандалы скандалами, но, как можно увидеть по результатам первых дней продаж, высказывания Роулинг не сорвали премьеру самой крупной игры о мире Гарри Поттера, вышедшей за последние десять лет. Кстати, пытаясь не ввязываться в новые скандалы, создатели игры решили не добавлять возможность заводить романтические отношения между героями. Ведущий автор Мойра Сквайр и геймдизайнер Келли Мерфи объяснили в интервью немецкому изданию GamePro, что на такое решение повлиял, в частности, возраст главного персонажа — по сюжету, это 15-летний студент. Авторы посчитали, что лучше будет, так сказать, «не играть с огнем» и остановиться на дружеских взаимоотношениях в рамках игры.

Сказочный мир vs суровая российская реальность

С принятием нового закона о «пропаганде ЛГБТ», который регулирует, какую информацию вам видеть можно, а какую нет (даже если вам уже давно за 18), любые западные новинки оказываются в зоне цензурного риска. Строгие законы не обошли стороной и волшебный мир Hogwarts Legacy, к которой не стали делать русский дубляж, но добавили субтитры на русском языке.

Как заметил сооснователь TJournal Никита Лихачев, в русскоязычной версии компьютерной игры фразу одной из героинь Норы Тредвелл “Yes, she's my wife” («Да, она моя жена») «заботливо» перевели как «Да, это моя подруга». Некоторые «общественники» во главе с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным уже обратились в Генпрокуратуру с требованием запретить Hogwarts Legacy в России, писал Life со ссылкой на копию документа. По данным портала, авторов обращения возмутило наличие трансгендерной персоны в волшебном мире. В пабе «Три метра» в Хогсмиде игроки могут встретить его владелицу Сирону Райан, которая в прошлом сменила пол. Кроме того, игра позволяет настраивать внешний вид своего персонажа.

Скрин: Mortismal Gaming / YouTube