Канада и Франция призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Министерства иностранных дел Франции и Канады призвали граждан своих стран немедленно покинуть Беларусь. Об этом сообщается на сайтах министерств.

«В условиях вооруженного наступления России в Украине и закрытия воздушного пространства между Беларусью и государствами-членами Евросоюза любые поездки в Беларусь остаются формально нецелесообразными», — говорится в сообщении МИД Франции.

На сайте МИД Канады граждан призывают «избегать любых поездок в Беларусь из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной».

День назад посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию из-за войны в Украине, произвольного применения местного законодательства, вероятности задержания граждан США российскими службами безопасности.