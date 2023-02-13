Канада и Франция призвали своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Министерства иностранных дел Франции и Канады призвали граждан своих стран немедленно покинуть Беларусь. Об этом сообщается на сайтах министерств.
«В условиях вооруженного наступления России в Украине и закрытия воздушного пространства между Беларусью и государствами-членами Евросоюза любые поездки в Беларусь остаются формально нецелесообразными», — говорится в сообщении МИД Франции.
На сайте МИД Канады граждан призывают «избегать любых поездок в Беларусь из-за риска произвольного применения местных законов и вооруженного конфликта между Россией и Украиной».
День назад посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию из-за войны в Украине, произвольного применения местного законодательства, вероятности задержания граждан США российскими службами безопасности.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters оценил шансы нового наступления России в Украине. Он сказал, что наступление, скорее всего, будет начато на востоке, где российская армия пытается захватить Донецкую и Луганскую область целиком, или на юге, где ВС РФ хотят расширить свой сухопутный коридор к аннексированному Крыму.
Согласно оценке Резникова, у российской армии на белорусских военных базах находились 12 тысяч военнослужащих — этого недостаточно, чтобы начать серьезное наступление из Беларуси на север Украины, вновь открыв новый фронт.