Экс-начальника спецуправления МЧС в Башкирии приговорили к 15 годам колонии по делу о взятке

Белорецкий межрайонный суд приговорил бывшего начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС России» в Межгорье Андрея Луговского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки в крупном размере (ч. 3, 5 ст. 290 УК), сообщает «Коммерсант» и РБК со ссылкой на региональную прокуратуру и источники.

Его также обвиняли по статьям о присвоении средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Как утверждают следователи, в 2015-2016 годах Луговский незаконно выдал сотрудникам управления дополнительную материальную помощь на сумму более 65 млн рублей. Часть из этого— 31,1 млн рублей — он получил в качестве взятки, заявило следствие.

Помимо этого, как заявило обвинение, Луговский предоставил ложные сведения о необходимости прохождения лечения, после чего незаконно присвоил себе 2,4 млн рублей.

Свою вину экс-начальник спецуправления МЧС в Башкирии не признал.