ЧВК «Вагнер» опубликовала видео, где наемник Дмитрий Якущенко говорит, что его «простили». Ранее в сети распространилось видео его «казни» кувалдой

ЧВК «Вагнер» опубликовала видео, где наемник Дмитрий Якущенко говорит, что его «простили». Об этом сообщается в телеграм канале пресс-службы Пригожина.
Когда и где было снято видео неизвестно. На видео Якущенко благодарит ЧВК «Вагнер» за «возможность исправить свои ошибки» и говорит, что ему стыдно за то, что он в плену «наговорил много разной хуйни».
Видео было опубликовано после ответа Евгения Пригожина на запрос «Осторожно, media» с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность видео с казнью Якущенко.
Ранее в сети распространилось видео его «казни» кувалдой. Сначала в ролике опубликованы фрагменты рассказа этого человека. В подписи к видео утверждается, что это было снято в украинском плену.
После этого журналист «Медиазоны» Давид Френкель в телеграм-канале издания опубликовал разбор ролика, в котором указал на его несостыковки.
«Якущенко четко заканчивает фразу и ждет, прежде чем неизвестный начнет наносить удар. В момент удара тело Якущенко никак не реагирует на удар, не делает никаких, даже малейших движений. Затем слышен звук удара, тело все еще совершенно неподвижно — и только еще спустя доли секунды начинает падать на спину. В момент удара в заблюренной области кадра появляется что-то напоминающее кровь, но за пределами блюра крови нет. Упавшее на спину тело еще несколько раз вздрагивает, пока неизвестный наносит еще два удара кувалдой. Удары и судороги как будто никак между собой не связаны», — написал журналист.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РБК, что обратится в Следственный комитет с просьбой проверить подлинность видеозаписи предположительной казни бывшего наемника ЧВК Дмитрия Якущенко после возвращения из украинского плена.