ЧВК «Вагнер» опубликовала видео, где наемник Дмитрий Якущенко говорит, что его «простили». Ранее в сети распространилось видео его «казни» кувалдой

ЧВК «Вагнер» опубликовала видео, где наемник Дмитрий Якущенко говорит, что его «простили». Об этом сообщается в телеграм канале пресс-службы Пригожина.

Когда и где было снято видео неизвестно. На видео Якущенко благодарит ЧВК «Вагнер» за «возможность исправить свои ошибки» и говорит, что ему стыдно за то, что он в плену «наговорил много разной хуйни».

Видео было опубликовано после ответа Евгения Пригожина на запрос «Осторожно, media» с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность видео с казнью Якущенко.