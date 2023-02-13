logo
НовостиОбщество

ЧВК «Вагнер» опубликовала видео, где наемник Дмитрий Якущенко говорит, что его «простили». Ранее в сети распространилось видео его «казни» кувалдой

ЧВК «Вагнер» опубликовала видео, где наемник Дмитрий Якущенко говорит, что его «простили». Об этом сообщается в телеграм канале пресс-службы Пригожина.

Когда и где было снято видео неизвестно. На видео Якущенко благодарит ЧВК «Вагнер» за «возможность исправить свои ошибки» и говорит, что ему стыдно за то, что он в плену «наговорил много разной хуйни».

Видео было опубликовано после ответа Евгения Пригожина на запрос «Осторожно, media» с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность видео с казнью Якущенко.

Ранее в сети распространилось видео его «казни» кувалдой. Сначала в ролике опубликованы фрагменты рассказа этого человека. В подписи к видео утверждается, что это было снято в украинском плену.

После этого журналист «Медиазоны» Давид Френкель в телеграм-канале издания опубликовал разбор ролика, в котором указал на его несостыковки.

«Якущенко четко заканчивает фразу и ждет, прежде чем неизвестный начнет наносить удар. В момент удара тело Якущенко никак не реагирует на удар, не делает никаких, даже малейших движений. Затем слышен звук удара, тело все еще совершенно неподвижно — и только еще спустя доли секунды начинает падать на спину. В момент удара в заблюренной области кадра появляется что-то напоминающее кровь, но за пределами блюра крови нет. Упавшее на спину тело еще несколько раз вздрагивает, пока неизвестный наносит еще два удара кувалдой. Удары и судороги как будто никак между собой не связаны», — написал журналист.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РБК, что обратится в Следственный комитет с просьбой проверить подлинность видеозаписи предположительной казни бывшего наемника ЧВК Дмитрия Якущенко после возвращения из украинского плена.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon