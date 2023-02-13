RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 13 февраля. Коротко 05:46, 13 февраля 2023 Идет уже 355-й день войны России против Украины. Аффилированный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опубликовал видео, предположительно, с казнью вагнеровца Дмитрия Якущенко. Утверждается, что погибший через четыре дня после попадания на фронт сдался в плен ВСУ. В ролике показано, как голова мужчина примотана скотчем к кирпичу. Затем по ней несколько раз бьют кувалдой.

Утверждается, что погибший через четыре дня после попадания на фронт сдался в плен ВСУ. В ролике показано, как голова мужчина примотана скотчем к кирпичу. Затем по ней несколько раз бьют кувалдой. Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске возросло до 14 человек , сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Андрея Травникова. Точное количество погибших установили в ходе осмотра останков тел. Также пострадали девять человек, двое из них находились в реанимации, остальные — в медучреждениях.

, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Андрея Травникова. Точное количество погибших установили в ходе осмотра останков тел. Также пострадали девять человек, двое из них находились в реанимации, остальные — в медучреждениях. Сайты НАТО подверглись хакерской атаке , сообщает DPA со ссылкой на представителя альянса. Атаке подвергся в том числе сайт Штаба сил специальных операций НАТО.

, сообщает DPA со ссылкой на представителя альянса. Атаке подвергся в том числе сайт Штаба сил специальных операций НАТО. Военно-воздушные силы США сбили четвертый неопознанный летающий объект за последние несколько дней , сообщает NBC. Истребитель F-16 сбил объект над озером Гурон.

, сообщает NBC. Истребитель F-16 сбил объект над озером Гурон. Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус», пишут «Ведомости». «Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. «Окулус» автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ и др.», — заявил представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ). Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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