The Guardian: Иран поставил в Россию как минимум 18 беспилотников дальнего радиуса действия при помощи государственной авиакомпании и ВМФ

Иран поставил в Россию как минимум 18 беспилотников дальнего радиуса действия при помощи государственной авиакомпании и военно-морского флота. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о шести усовершенствованных типах беспилотников Mohajer-6, дальность действия которых составляет около 200 км, а также 12 беспилотниках типа Shahed 191 и 129, которые способны наносить удары по воздуху и земле.

В отличие от беспилотников Shahed 131 и 136, которые активно использовались Россией в Украине, новые беспилотники предназначены для нанесения ударов бомбами по целям и возвращения на базу.

По информации The Guardian, беспилотники были доставлены после того, как российская делегация совершила визит в Тегеран в ноябре прошлого года.