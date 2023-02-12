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The Guardian: Иран поставил в Россию как минимум 18 беспилотников дальнего радиуса действия при помощи государственной авиакомпании и ВМФ

Иран поставил в Россию как минимум 18 беспилотников дальнего радиуса действия при помощи государственной авиакомпании и военно-морского флота. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о шести усовершенствованных типах беспилотников Mohajer-6, дальность действия которых составляет около 200 км, а также 12 беспилотниках типа Shahed 191 и 129, которые способны наносить удары по воздуху и земле.

В отличие от беспилотников Shahed 131 и 136, которые активно использовались Россией в Украине, новые беспилотники предназначены для нанесения ударов бомбами по целям и возвращения на базу.

По информации The Guardian, беспилотники были доставлены после того, как российская делегация совершила визит в Тегеран в ноябре прошлого года.

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Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что власти России и Ирана договорились о строительстве завода, который будет производить беспилотники по технологиям Тегерана, на территории республики Татарстан — в городе Елабуга. Согласно их планам, новый завод сможет выпустить не менее 6 тысяч дронов.

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