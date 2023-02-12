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Основательницу центра «Насилию.нет» Анну Ривину отказались впускать в Грузию

Основательницу фонда «Насилию.Нет» Анну Ривину отказались впускать в Грузию, где она проживает последние месяцы. Об этом сообщает «Холод» со ссылкой на правозащитницу.

В данный момент Ривина ожидает депортации из Тбилиси. По словам Ривиной, после прилета из Еревана она ждала решения пограничников около трех часов. При въезде в Грузию ее и раньше держали на границе длительное время, но в итоге впускали в страну, уточнила правозащитница.

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В минувшую пятницу Минюст признал Анну Ривину «иностранным агентом». По версии ведомства, Ривина является основателем и руководителем центра «Насилию.нет», который также находится в реестре «иноагентов», а также распространяет «недостоверную» информацию о российской власти и «негативную» информацию о деятельности Минобороны.

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