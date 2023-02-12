Основательницу центра «Насилию.нет» Анну Ривину отказались впускать в Грузию

Основательницу фонда «Насилию.Нет» Анну Ривину отказались впускать в Грузию, где она проживает последние месяцы. Об этом сообщает «Холод» со ссылкой на правозащитницу.



В данный момент Ривина ожидает депортации из Тбилиси. По словам Ривиной, после прилета из Еревана она ждала решения пограничников около трех часов. При въезде в Грузию ее и раньше держали на границе длительное время, но в итоге впускали в страну, уточнила правозащитница.