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Количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 29 тысяч человек

Общее количество погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии превысил 29 тысяч человек.

В Турции погибли 24 617 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай. По данным телеканала «Аль-Джазира», в Сирии погибли более 4,5 тысячи человек.

В странах продолжаются спасательные работы. В Турции некоторые спасенные более 140 часов находились под завалами.

В контролируемом оппозицией сирийском городе Джандаирис на пятый день после землетрясения спасателям удалось вытащить из-под завалов шестилетнего мальчика Мусу Хмейди, передает AFP.

Помимо этого, власти Турции выдали ордера на арест как минимум 113 человек в связи со строительством зданий, обрушившихся во время землетрясения, сообщает The Guardian со ссылкой на официальных лиц. По данным издания, уже задержаны как минимум 12 человек — в том числе строительные подрядчики. AFP со ссылкой на государственные турецкие СМИ пишет о задержании 48 человек.

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло около границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. За ним последовали более слабые подземные толчки.

В Турции оказались разрушены более шести тысяч зданий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал, что разрушенные дома будут восстановлены государством в течение года.

Эрдоган назвал катастрофу крупнейшей за последнее столетие со времен Эрзинджанского землетрясения в 1939 году. В Турции был объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

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