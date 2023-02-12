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На 79 году жизни скончался режиссер Вадим Абдрашитов

Режиссер Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет от онкологического заболевания. Об этом сообщают РИА Новости.

Вадим Абдрашитов

Вадим Абдрашитов

Вадим Абдрашитов родился в 1945 году в Харькове. После химико-технологического образования и работы на Московском электроламповом заводе окончил режиссерский факультет ВГИК С. А. Герасимова в 1970 году. С 1974 года работал на киностудии «Мосфильм».

Среди его работ — картины «Слуга», «Остановился поезд», «Пьеса для пассажира», «Время танцора», «Плюмбум, или Опасная игра», «Парад планет», «Остановите Потапова!», «Охота на лис», «Магнитные бури».

Абдрашитов является обладателем премий Венецианского кинофестиваля, Берлинского кинофестиваля «Серебряный медведь», «Кинотавра», «Ники», «Золотого орла». Заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист РФ.

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