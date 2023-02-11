«Ведомости»: в марте из российских онлайн-кинотеатров уберут сериалы и фильмы Disney. У видеосервисов заканчивается лицензия на показ

В марте у российских видеосервисов заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney, сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре топ-менеджера видеосервисов и собеседника, знакомого с условиями сделок. Фильмы планируют убрать с платформ.

Сейчас контент Disney присутствует в библиотеках «Кинопоиска», «Иви» и Okko. В онлайн-кинотеатрах и российском офисе Disney отказались от комментариев.

Американская студия не планирует заключать новые лицензионные контракты в России, пишут «Ведомости». В частности, недоступны станут фильмы «Король лев», «Один дома» и другие знаменитые продукты Disney, такие как «Зверополис», «Холодное сердце», «Энканто», «Круэлла», «Душа», «Райя и последний дракон».

В марте, после начала российского вторжения в Украину, Disney, как и Sony Pictures, UPI и Paramount, прекратила выпуск в российском прокате своих киноновинок. Однако контент Disney остался на российских видеосервисах. Также продолжал работу и телеканал Disney.