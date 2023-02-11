Суд в Никарагуа приговорил епископа Роландо Альвареса — одного из главных критиков власти в стране — к 26 годам тюрьмы

Апелляционный суд Манагуа (столицы Никарагуа) приговорил римско-католического епископа Роландо Альвареса к 26 годам тюремного заключения и лишил его никарагуанского гражданства, сообщает The Associated Press. Альвареса, одного из главных критиков власти в Никарагуа и президента Даниэля Ортеги, обвинили в «подрыве правительства, распространении ложной информации, воспрепятствовании функционированию и неповиновении», говорится в заявлении правительства.

Епископ был арестован в августе вместе с несколькими другими священниками и мирянами. 9 февраля президент Ортега распорядился депортировать в США 222 политических заключенных — политических лидеров, священников, студентов и активистов. Большинство из них были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Альварес не полетел в Вашингтон и отказался садиться в самолет, не поговорив предварительно с другими никарагуанскими епископами, пишет AP. Епископ, находившийся под домашним арестом, был доставлен в ближайшую тюрьму Модело.

«Церковь, по сути, является последним независимым институтом, которому доверяет большая часть никарагуанцев, и это делает ее угрозой все более авторитарному правлению Ортеги»,

— отмечает AP. Ортега обвинил церковь в причастности к предполагаемому заговору с целью его свержения, поддерживаемому иностранцами. Профессор религиоведения в Университете Содружества Вирджинии Эндрю Чеснут заявил, что приговор Альваресу «представляет собой самые жестокие репрессии против католической церкви в Латинской Америке после убийства гватемальского епископа Хуана Хосе Херарди в 1998 году». «С тех пор, как сандинисты (Сандинистский фронт национального освобождения — Ред.) впервые стали правящей партией в 1979 году, они подавляли католическую церковь, как немногие другие режимы в Латинской Америке», — сказал Чеснут. «Папа Франциск воздерживается от критики президента Ортеги, опасаясь обострения ситуации, но многие считают, что сейчас настало время для него пророчески выступить в защиту самой преследуемой церкви в Латинской Америке», — отметил Чеснут.