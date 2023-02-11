Аргентина начала приостанавливать действие ВНЖ для россиян, получивших его через рождение ребенка

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать действие вида на жительство (ВНЖ) россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в стране, сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N.

По ее словам, после приостановки ВНЖ миграционная служба может через суд добиваться отмены вида на жительство.

«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (Аргентины), чем внутри (страны)», — рассказала она (цитата по РИА Новости и Urgente24).

Как уточнила Кариньяно, когда в суде будет рассматриваться вопрос о гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные, что вид на жительство был приостановлен, потому что этот человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».

«Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство (для таких россиян — Прим. ред.)», — сказала директор миграционной службы.