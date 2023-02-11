Аргентина начала приостанавливать действие ВНЖ для россиян, получивших его через рождение ребенка

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать действие вида на жительство (ВНЖ) россиян, которые получили его через рождение ребенка, но не остались жить в стране, сообщила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N.
По ее словам, после приостановки ВНЖ миграционная служба может через суд добиваться отмены вида на жительство.
«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (Аргентины), чем внутри (страны)», — рассказала она (цитата по РИА Новости и Urgente24).
Как уточнила Кариньяно, когда в суде будет рассматриваться вопрос о гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные, что вид на жительство был приостановлен, потому что этот человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».
«Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство (для таких россиян — Прим. ред.)», — сказала директор миграционной службы.
Накануне, 10 февраля, стало известно, что шести россиянкам на позднем сроке беременности отказали во въезде в Аргентину. В миграционной службе объяснили, что женщин не пустили в страну из-за предоставления ложной информации о целях поездки: россиянки утверждали, что приехали в Аргентину как туристы, но, по версии службы, они прибыли в страну для «родового туризма» с намерением родить в стране детей, чтобы предоставить им аргентинское гражданство.
В итоге женщинам разрешили въезд в страну по решению суда.
Согласно законодательству Аргентины, новорожденные получают гражданство страны по праву рождения. Родители в этом случае получают ВНЖ, в будущем они могут также получить гражданство по упрощенному порядку.
Как рассказывает C5N, власти Аргентины начали расследование организаций, которые предлагают «родовой туризм». По информации миграционной службы, девушкам предлагаются разные пакеты, один из которых стоит 15 тысяч долларов. «За этими девушками стоят мафиози, которые наживаются на всем этом», — заявила Кариньяно.
По ее словам, за год в страну въехало более 10 тысяч россиян, среди которых много беременных женщин. Так, только 9 февраля на рейсе авиакомпании Ethiopian Airlines в страну прилетели 33 гражданки России на 32-34 неделе беременности, утверждает Кариньяно. «Мы рады приветствовать тех, кто собирается поселиться и растить своих детей в Аргентине. Проблема с некоторыми людьми заключается в том, что они приезжают сюда, рожают детей, регистрируют их как аргентинцев, а затем уезжают и никогда не возвращаются», — пояснила она.