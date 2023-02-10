WP: ВСУ при ударах HIMARS запрашивают координаты целей у американских военных

Вооруженные силы Украины при ударах из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запрашивают у находящихся в Европе американских военных точные координаты целей. Об этом газете The Washington Post сообщили три украинских и один американский чиновник.

Издание отмечает, что эта практика, которая ранее не афишировалась, показывает более глубокую и активную роль Пентагона в войне.

Украинский чиновник заявил, что ВСУ почти никогда не используют HIMARS без конкретных координат, предоставленных американскими военными. Если же США не передают данные, то удары не наносятся. По его словам, такой подход должен убедить Вашингтон и дальше передавать Киеву оружие дальнего радиуса действия.

Источник из США отметил, что Украина не запрашивает разрешения на нанесение ударов и обычно сама наносит удары по российским силам с помощью других видов оружия. Пентагон, по его словам, «предоставляют координаты и информацию о точном наведении исключительно в качестве консультанта».