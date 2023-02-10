В России заблокировали 23 сайта с ЛГБТ-«пропагандой» по запросу «Лиги безопасного интернета». Среди них — страница инициативной группы «Выход»

После запроса «Лиги безопасного интернета» к депутату Александру Хинштейну и организации Росмолодежь в реестр запрещенных сайтов внесли 23 ссылки на ресурсы, содержащие ЛГБТ-«пропаганду». Об этом сообщила глава Лиги Екатерина Мизулина. Среди заблокированных оказался сайт ЛГБТ-инициативной группы «Выход», которая бесплатно предоставляет юридическую, психологическую и другую помощь представителям квир-сообщества. Об этом «Новой газете Европа» рассказали в самой организации.

Скриншот: сайт «Выхода»

«Никаких уведомлений о блокировке от Роскомнадзора или Росмолодежи мы не получали, хотя неделю назад Роскомнадзор требовал от нашего хостинга удалить наш сайт», — сообщил сотрудник «Выхода». Информация о внесении ресурса в реестр запрещенных сайтов также появилась на сайте Роскомнадзора.

Скриншот: Универсальный сервис проверки ограничения доступа к сайтам

Всего «Лига безопасного интернета» требовала заблокировать 113 сайтов. Доступ к восьми из них ограничили частично. «По 51 ресурсу получен отказ в связи с "несоответствием критериям оценки материалов". Еще 35 ресурсов на момент изучения экспертами были недоступны», — сообщила Мизулина. По словам главы Лиги, Росмолодежь также заблокировала телеграм-канал блогерки Хилми Форкс, на которую ранее составили протокол о «пропаганде нетрадиционных отношений и смены пола» (ст. 6.21 КоАП), и ютуб-канал блогерки Милены Петровой (ранее известной как Андрей Петров). «Официальное обращение к Екатерине Пиздулиной: сосать! Мяу», — прокомментировала решение Росмолодежи Петрова. На ее ютуб-канал подписаны более миллиона человек.