Фразу одной из героинь видеоигры Hogwarts Legacy «Yes, she is my wife» перевели в России как «Да, это моя подруга»

В русскоязычной версии компьютерной игры Hogwarts Legacy фразу одной из героинь Норы Тредвелл «Yes, she's my wife» («Да, она моя жена») перевели как «Да, это моя подруга». Это заметил сооснователь TJournal Никита Лихачев.

«Хогвартс. Наследие» — игра, разработанная американской студией Avalanche Software и издаваемая Warner Bros. Interactive Entertainment. Действие разворачивается во вселенной Гарри Поттера в XIX веке.

Еще в январе Forbes писал, что Hogwarts Legacy заняла первое место списке самых продаваемых в онлайн-сервисе Steam. На Amazon игра была самой продаваемой для PS5 и занимала второе место по продажам для Xbox Series X/S.

Писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, не участвовала лично в разработке игры, но ее креативное агентство Blair Partnership работало вместе с разработчиками на протяжении всего проекта.

Bloomberg пишет, что некоторые сотрудники Avalanche ушли из компании, не желая работать над игрой из-за взглядов Роулинг на трансгендерных людей.

В итоге руководство Avalanche решило, что Hogwarts Legacy должна быть более инклюзивной. В сюжет добавили неигрового трансгендерного персонажа.

В 2020 году Роулинг написала большую статью, в которой сообщила, что беспокоится из-за растущего числа девушек, решившихся на трансгендерный переход. После этого писательницу раскритиковали ЛГБТ-активисты и даже актеры фильмов про Гарри Поттера, включая Дэниэла Рэдклиффа.