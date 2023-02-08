В Беларуси приговорили двух жителей Мозыря к 14 и 16 годам лишения свободы. Их обвиняли в подготовке диверсии на ж/д путях

Гомельский областной суд приговорил жителей Мозыря Сергея Плешкуна и Юрия Сельвича к 16 и 14 годам колонии по делу о подготовке диверсии на железнодорожных путях. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

Они проходили обвиняемыми по семи статьям уголовного кодекса Беларуси:

Незаконные действия в отношении объектов, действие которых основано на применении горючих веществ (ч. 2 ст. 295-3 УК РБ);

Террористический акт (ч. 2 ст. 289 УК РБ);

Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч. 1 ст. 342 УК РБ);

Умышленное приведение в негодность транспортного средства или средств связи (ч. 4 ст. 309 УК РБ);

Осквернение зданий и повреждение имущества (ст. 341 УК РБ);

Возбуждение иной социальной вражды (ч. 1 ст. 130 УК РБ);

Содействие экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 361 УК РБ).

Согласно материалам следствия, Плешкун и Сельвич познакомились во время протестов 2020 года. С тех пор они якобы закупали комплектующие для производства «коктейлей Молотова» и пиротехнических изделий.

О задержании подозреваемых стало известно 10 марта 2022 года. По данным СК, мужчины собирались уничтожить российскую военную технику во время ее передвижении по территории Мозырского района. Для этого они якобы приготовили десять «коктейлей Молотова». Во время обысков у подозреваемых изъяли ингредиенты для изготовления зажигательной смеси, стеклянные бутылки, бейсбольные биты, пневматический пистолет и другие предметы, утверждают в СК.

Через неделю после задержания проправительственный белорусский канал АТН опубликовал «расследование» под названием «Теракт местного раZлива», в котором рассказал о слежке КГБ за Плешкуном и Сельвичем. В материале в том числе была продемонстрирована оперативная съемка — силовикам якобы удалось заснять разговор подозреваемых в гараже. На видео предполагаемые обвиняемые обсуждают подготовку теракта и свое отношение к войне в Украине.