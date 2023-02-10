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В аэропорту Стамбула задержали архитектора ЖК «Ренессанс», полностью разрушенного после землетрясения

В аэропорту Стамбула полиция задержала Мехмета Яшара Джошкуна — архитектора и подрядчика строительства 12-этажного жилого комплекса «Ренессанс», который был полностью разрушен в результате землетрясения. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По информации издания, он планировал вылететь в Черногорию.

ЖК «Ренессанс» был расположен в Антакье провинции Хатай и включал 250 квартир. Стоимость жилья там варьировалась от 1,5 млн до 3 млн турецких лир (от $80 до $160 тысяч).

В Турции в результате землетрясения, начавшегося утром 6 февраля, погибли по меньшей мере 18 342 человека. Сегодня в провинции Хатай под завалами нашли погибшими троих россиян — двоих родителей и ребенка.

Ранее издание 7x7 сообщило о погибшей на территории Турции уроженки ХМАО. Ее дочь была в объятиях отца, когда их нашли спасатели. Мужчину и девочку удалось вытащить из-под завалов, они находятся в больнице.

В Сирии в результате вызванных подземными толчками разрушений погибли еще как минимум 3 377 человек.

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