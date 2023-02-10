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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении.

В начале недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что правительство России «оказывает давление» на ЦБ для того, чтобы он публиковал более оптимистичные экономические прогнозы.

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В последний раз ЦБ решил не менять ключевую ставку в середине марта 2022 года. После этого он шесть раз подряд смягчал денежно-кредитную политику, снизив в итоге ставку с 20 до 7,5% годовых. На этом уровне ключевая ставка сохраняется с 28 октября прошлого года.

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