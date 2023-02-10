Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму

Украина готова использовать британские ракеты дальнего радиуса действия для ударов по Крыму. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в украинском оборонном ведомстве.

Во время визита президента Украины в Великобританию премьер-министр Риши Сунак пообещал передать Киеву большой пакет военной помощи. В настоящее время обсуждается вопрос о том, должен ли он включать противокорабельные ракеты Harpoon или зенитно-ракетные комплексы Storm Shadows. Также идут переговоры о том, сколько именно ракет может быть отправлено.

Собеседник издания в Минобороны Украины подтвердил, что Киев готов использовать ракеты для удара по Крыму после предупреждения Зеленского о том, что оружие большей дальности западных союзников нанесет удар «вглубь оккупированных территорий».

Сидхарт Каушал из Королевского объединенного института оборонных исследований сказал, что Западу необходимо предоставить Украине более дальнобойное оружие, чтобы она могла продолжать наносить удары по российским складам боеприпасов.