Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму

Украина готова использовать британские ракеты дальнего радиуса действия для ударов по Крыму. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в украинском оборонном ведомстве.
Во время визита президента Украины в Великобританию премьер-министр Риши Сунак пообещал передать Киеву большой пакет военной помощи. В настоящее время обсуждается вопрос о том, должен ли он включать противокорабельные ракеты Harpoon или зенитно-ракетные комплексы Storm Shadows. Также идут переговоры о том, сколько именно ракет может быть отправлено.
Собеседник издания в Минобороны Украины подтвердил, что Киев готов использовать ракеты для удара по Крыму после предупреждения Зеленского о том, что оружие большей дальности западных союзников нанесет удар «вглубь оккупированных территорий».
Сидхарт Каушал из Королевского объединенного института оборонных исследований сказал, что Западу необходимо предоставить Украине более дальнобойное оружие, чтобы она могла продолжать наносить удары по российским складам боеприпасов.
8 февраля Владимир Зеленский посетил Великобританию и провел переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком.
«Есть сильный оборонный пакет от Великобритании. Согласовали мощное количество бронированной техники и поставки дальнобойного оружия. И договорились начать подготовку украинских пилотов», — заявил украинский президент по итогам встречи.
Британская сторона также сообщила об ускорении доставки в Украину военной техники. По словам премьер-министра, речь идет о неделях, а не месяцах и годах. Уточняется, что британские танки Challenger 2 будут доставлены в Украину в марте.
Сунак заявил, что «ничего не исключено», когда речь зашла о поставках Украине самолетов для борьбы с Россией.
«Первый шаг к предоставлению современных самолетов — это подготовка солдат и летчиков. Это процесс, который занимает некоторое время. Мы положили начало этому процессу сегодня», — сказал Сунак.