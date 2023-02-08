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«Мы знаем, что свобода победит. Мы знаем, что Россия проиграет». Владимир Зеленский посетил Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию и выступил с речью перед британским парламентом. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

«Мы знаем, что свобода победит. Мы знаем, что Россия проиграет. Мы знаем, что Победа изменит мир! После победы любой агрессор — независимо от своих размеров — будет знать, что его ждет, если он посягнет на международный правопорядок», — заявил Зеленский в своей речи.

обновлено 00:10 мск

Владимир Зеленский прибыл в Париж. Там он встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщило агентство France-Presse.

В рамках своего визита Зеленский также встретился в королем Карлом III, а также посетил британскую военную базу Bovington Camp, на которой проходят подготовку украинские военнослужащие. По данным Великобритании, на сегодняшний день в стране проходят обучение больше 10 тысяч украинских солдат.

Также Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак провели совместную пресс-конференцию. В ее ходе британская сторона сообщила об ускорении доставки в Украину военной техники. По словам премьер-министра, речь идет о неделях, а не месяцах и годах. Уточняется, что британские танки Challenger 2 будут доставлены на Украину в марте.

Британский премьер Сунак также заявил, что «ничего не исключено», когда речь зашла о поставках Украине самолетов для борьбы с Россией.

«Первый шаг к предоставлению современных самолетов — это подготовка солдат и летчиков. Это процесс, который занимает некоторое время. Мы положили начало этому процессу сегодня», — сказал Сунак.

Вскоре после этого посольство России в Лондоне предостерегло британское правительство от отправки истребителей на Украину, заявив, что это будет иметь «военные и политические последствия для европейского континента и всего мира».

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Риши Сунак и Владимир Зеленский также подписали «Декларацию единства Великобритании и Украины». Документ отражает намерение стран продолжать тесное сотрудничество для «укрепления национальной обороны, сдерживания российской агрессии и построения мирного и процветающего будущего».

«Визит президента Зеленского в Великобританию — это свидетельство мужества, решимости и борьбы его страны, а также доказательство нерушимой дружбы между нашими двумя странами», — заявил Сунак.

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