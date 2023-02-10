Суд ужесточил до 7 лет колонии приговор мобилизованному, толкнувшему офицера в парке «Патриот»

Второй западный окружной военный суд ужесточил приговор с 5,5 до 7 лет колонии строгого режима мобилизованному Александру Лешкову по обвинению в избиении командира в подмосковном парке «Патриот», сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда обжаловали и прокурор, и защита. Обвинение назвало судебный вердикт слишком мягким. По утверждению прокурора, суд не учел, что Лешков распространил видеозапись самого инцидента. Это ставит под сомнение искренность раскаяния Лешкова, заявило обвинение и попросило приговорить его к 10 годам колонии.
Защита, ссылаясь на нервную обстановку среди военных на фоне мобилизации, настаивала на смягчении приговора до наказания, не связанного с лишением свободы.
Сам Лешков, как пишет РИА Новости, частично признал вину и назвал свои действия «эмоциональным срывом». При этом он отметил, что лишь толкнул подполковника, сообщает агентство.
Первоначальный приговор суд вынес 11 января. Лешкова признали виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК).
Видео из парка «Патриот», на котором запечатлен конфликт Лешкова с командиром, распространилось в соцсетях 13 ноября. На нем мобилизованные возмущались плохой подготовкой и некачественным обеспечением перед отправкой на войну в Украину. На кадрах показано, как Лешков, в частности, выпускает в лицо подполковнику дым от сигареты, после чего тот его отталкивает, а мобилизованный в ответ бьет офицера в грудь.
По версии обвинения, Лешков «умышленно ударил кулаком в грудь подполковника и выдохнул ему в лицо дым от электронной сигареты, своими действиями унизил честь и достоинство потерпевшего и причинил моральные страдания».
Мобилизованный не признал вину, но подтвердил факт грубого обращения с офицером. По его словам, он не применял насилие, а защищал себя.