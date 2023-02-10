Суд ужесточил до 7 лет колонии приговор мобилизованному, толкнувшему офицера в парке «Патриот»

Второй западный окружной военный суд ужесточил приговор с 5,5 до 7 лет колонии строгого режима мобилизованному Александру Лешкову по обвинению в избиении командира в подмосковном парке «Патриот», сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда обжаловали и прокурор, и защита. Обвинение назвало судебный вердикт слишком мягким. По утверждению прокурора, суд не учел, что Лешков распространил видеозапись самого инцидента. Это ставит под сомнение искренность раскаяния Лешкова, заявило обвинение и попросило приговорить его к 10 годам колонии.

Защита, ссылаясь на нервную обстановку среди военных на фоне мобилизации, настаивала на смягчении приговора до наказания, не связанного с лишением свободы.