Суд приговорил 15-летнего школьника к 6,5 года колонии по делу о подготовке «колумбайна»

Суд в Белгородской области приговорили 15-летнего подростка к шести с половиной годам в воспитательной колонии по делу о подготовке нападения на школу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Молодого человека признали виновным в участии в деятельности террористической организации и подготовке к террористическому акту (ч. 2 ст. 205.5 УК, ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

О своих подозрениях в отношении школьника в правоохранительные органы сообщила его преподавательница.

По версии следствия, в сентябре 2021 года (в возрасте 12-13 лет — прим. ред.) подросток «начал проявлять интерес к внешним атрибутам и идеологии организации "Колумбайн"», и затем «стал ее активным приверженцем».

«Молодой человек подготовил сценарий нападения на одну из школ Старого Оскола в сентябре 2022 года. Принял меры к поиску для этой цели оружия и средств совершения преступления, а также пытался вовлечь в совершение противозаконных действий своих одноклассников», — говорится в сообщении.