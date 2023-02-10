РБК: в Кремле запланировали провести митинг-концерт в Лужниках после послания Путина

В Кремле планируют провести 22 февраля масштабный митинг-концерт в Лужниках, в котором может поучаствовать президент Владимир Путин. Об этом РБК рассказали «три источника, знакомых с обсуждением вопроса».

Один из собеседников издания отметил, что концерт может рассматриваться как своего рода «продолжение» послания Федеральному собранию.

Также в Кремле обсуждают организацию в Лужниках различных площадок на военно-патриотическую тематику, но окончательных решений пока нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос РБК заявил, что ему «пока нечего сказать» о мероприятии в Лужниках.

Собеседники РБК сказали, что выступление Путина перед парламентом планируется на день раньше митинга-концерта, 21 февраля. Эту дату рассматривают в качестве основной.

Ранее источники ТАСС и РИА Новости говорили, что послание президента Федеральному собранию может состояться 20 или 21 февраля.

Предыдущее послание парламенту было оглашено в апреле 2021 года. В 2022 году Путин так и не обращался к Федеральному собранию, несмотря на то, что послание является конституционно необходимым.