Парламент Чечни принял поправку, согласно которой глава республики в Конституции называется «Мекх-Да». В переводе это означает «отец народа»

Поправки к Конституции Даудов и еще 20 депутатов внесли в местный парламент еще в начале январе. По словам Даудова, «Мекх-Да» «исторически устоялось» среди жителей Чечни, «наиболее точно передает значение как ответственного за свой народ руководителя» и переводится как «высшее должностное лицо республики». О том же говорил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Как пишет «Кавказ.Реалии», в дословном переводе «Мекхан Да» означает «отец края», но используется именно в значении «отец народа».

Разбираемся, зачем Кадырову нужны именитые спортсмены, почему они соглашаются на сотрудничество и какие могут быть последствия для их карьеры

Научный сотрудник отдела этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Макка Албогачиева заявляла в комментарии «Кавказскому узлу», что исторически термин «Мехк Да» (у ингушей) или «Мехкан Да» (у чеченцев) не использовался.

«Персоны с таким титулом не было, потому что не было сословий, не было князей у вайнахов, не было главы государства», — сказала она. По ее словам, звание «отец страны» появилось совсем недавно и неформально используется у чеченцев и у ингушей для наименования главы региона.