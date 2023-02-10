Nature: лекарство «Молнупиравир» от COVID-19 может приводить к опасным мутациям вируса

Лекарство «Молнупиравир», которое применяют в некоторых странах для лечения коронавируса, может способствовать возникновению более заразных штаммов вируса. К такому выводу, как пишет журнал Nature, пришла группа ученых из Великобритании и США после анализа 13 миллионов опубликованных вирусных геномов.

По данным издания, лекарство вызывает мутации в вирусном геноме, и в этом кроется его потенциальная опасность.

‌Один из исследователей, школьный учитель из США Райан Хиснер, обратил внимание, что в вирусных геномах есть «чересчур» мутировавшие линии, при этом характер мутаций совместим с действием «Молнупиравира». Группы мутировавших вирусов были обнаружены в основном в тех странах, где применялось лекарство.

Чаще всего мутировавшие вирусы встречаются у пожилых пациентов, которые с большей вероятностью употребляли препарат.