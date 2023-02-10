Nature: лекарство «Молнупиравир» от COVID-19 может приводить к опасным мутациям вируса

Лекарство «Молнупиравир», которое применяют в некоторых странах для лечения коронавируса, может способствовать возникновению более заразных штаммов вируса. К такому выводу, как пишет журнал Nature, пришла группа ученых из Великобритании и США после анализа 13 миллионов опубликованных вирусных геномов.
По данным издания, лекарство вызывает мутации в вирусном геноме, и в этом кроется его потенциальная опасность.
Один из исследователей, школьный учитель из США Райан Хиснер, обратил внимание, что в вирусных геномах есть «чересчур» мутировавшие линии, при этом характер мутаций совместим с действием «Молнупиравира». Группы мутировавших вирусов были обнаружены в основном в тех странах, где применялось лекарство.
Чаще всего мутировавшие вирусы встречаются у пожилых пациентов, которые с большей вероятностью употребляли препарат.
Эксперты Nature расходятся в оценках опасности мутировавшего вируса. Так, Джесси Блум из Центра по исследованию рака имени Фреда Хатчинсона в Сиэттле считает, что еще только предстоит выяснить, есть ли среди новых штаммов «зловредные» варианты, или же речь идет о вирусах, «ослабленных» мутациями. Он также указывает, что и без лекарств коронавирус активно мутирует.
Сара Отто из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, напротив, ссылается на независимое исследование, в котором эффективность «Молнупиравира» в Великобритании подтвердить не удалось. При этом опасность быстрого распространения мутировавших вирусов, в том числе устойчивых к действию иммунной системы человека, она считает вполне реальной.
«Молнупиравир» одобрен для применения в США, Великобритании и Австралии. Согласно клиническому испытанию, выполненному концерном Merck (фирмой-разработчиком), лекарство уменьшает процент госпитализаций и процент смертей у тех, кто болеет в тяжелой форме. «Молнупиравир», засоряя вирусный геном мутациями, мешает вирусу размножаться.
Как сообщает Nature, ученые уже задавались вопросом, что будет, если какой-то из мутировавших вирусов не будет полностью подавлен.
После публикации статьи в Nature компания Merck выпустила заявление, в котором указала, что исследование пока не выявило, действительно ли мутировавшие экземпляры вирусы происходили от пациентов, употреблявших «Молнупиравир».