Из колонии вышел тиктокер Константин Лакеев, который пнул автомобиль с номерам ФСБ на митинге в январе 2021 года

Из колонии на свободу вышел фигурант «дворцового дела» Константин Лакеев, известный в тиктоке под псевдонимом «Костя Киевский». Об этом сообщает телеграм-канал «Арестанты 212».

8 декабря 2021 года Тверской суд Москвы приговорил 18-летнего подростка Лакеева к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По версии следствия, на акции 23 января 2021 года в поддержку политика Алексея Навального он повредил автомобиль с номерам ФСБ. Молодой человек находился в СИЗО с 28 января 2021-го.

После задержания Следственный комитет опубликовал видеозапись, на котороый Лакеев рассказывает, что несколько раз пнул машину ФСБ и закидал ее снегом. «Больше такого сто процентов не повторится», — пообещал молодой человек.