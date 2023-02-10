Из колонии вышел тиктокер Константин Лакеев, который пнул автомобиль с номерам ФСБ на митинге в январе 2021 года

Из колонии на свободу вышел фигурант «дворцового дела» Константин Лакеев, известный в тиктоке под псевдонимом «Костя Киевский». Об этом сообщает телеграм-канал «Арестанты 212».
8 декабря 2021 года Тверской суд Москвы приговорил 18-летнего подростка Лакеева к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима. Его признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). По версии следствия, на акции 23 января 2021 года в поддержку политика Алексея Навального он повредил автомобиль с номерам ФСБ. Молодой человек находился в СИЗО с 28 января 2021-го.
После задержания Следственный комитет опубликовал видеозапись, на котороый Лакеев рассказывает, что несколько раз пнул машину ФСБ и закидал ее снегом. «Больше такого сто процентов не повторится», — пообещал молодой человек.
Константин Лакеев. Фото: скрин из ролика СК
Вскоре юноша, как отмечала «Медиазона», оказался от адвоката, которого была готова предоставить правозащитница организация «ОВД-Инфо». Его интересы начал представлять защитник, который ранее работал следователем ОМВД по Замоскворечью.
Помимо Лакеева, по делу о поврежденной машине ФСБ проходили 18-летний Серафим Кравчук и несовершеннолетний Глеб Борисов. Борисову назначили пять лет условно, Кравчуку Гособвинение в августе 2022 года запросило два года условного срока. В качестве меры пресечения ему назначили подписку о невыезде.
В российских городах 23 и 31 января, а также 2 февраля и 21 апреля прошли митинги в поддержку политика Алексея Навального. В ходе акций задержаны тысячи человек, сотни протестующих были отправлены под административные аресты.