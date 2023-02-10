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Фигурант дела «Хизб ут-Тахрир» Джемиль Гафаров умер в СИЗО

Фигурант дела «Хизб ут-Тахрир» Джемиль Гафаров скончался в СИЗО в Новочеркасске. О его смерти сообщили председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и юристка Лиля Гемеджи.

«Я позвонила в СИЗО, мне сообщили, что он умер. Сказали, что его сегодня заберут в морг», —рассказала Гемеджи.

Джемиль Гафаров. Фото: «Крымская солидарность»

Джемиль Гафаров. Фото: «Крымская солидарность»

Как пишет «Крымская солидарность», Гафаров на протяжении долгого времени жаловался на состояние здоровья и говорил, что не может находиться на судебных заседаниях.

«Однако надлежащую медицинскую помощь крымскому активисту в СИЗО никто не оказывал. Несмотря на многочисленные запросы председательствующему и в прокуратуру насчет необходимого в срочном порядке медицинского обследования, ему отказывали в госпитализации […] Спустя долгие юридические тяжбы, запрос Джемиля Гафарова удовлетворили и поместили в МОТБ-19, но надлежащей медицинской помощи он в больнице не получил», — говорят в движении.

В январе, после оглашения приговора, состояние 60-летнего Гафарова резко ухудшилось. Он почти не вставал на ноги и жаловался на сильную боль в груди. Ранее «Крымская солидарность» сообщала, что Гафарова диагностирована почечная недостаточность.

«ОВД-Инфо» пишет, что еще до ареста у него была III группа инвалидности из-за этого заболевания и связанных с ним болезней сердца. В ноябре 2022 года он перенес сердечный приступ в СИЗО.

В январе Гафарова и еще четверых фигурантов второго симферопольского дела «Хизб ут-Тахрир» — Сервета Газиева, Алима Каримова, Сейрана Муртазу и Эрфана Османова — приговорили к 13 годам лишения свободы каждого по статьям об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и о приготовлении к захвату власти (ст. 278 УК с применением ч. 1 ст. 30 УК).

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Верховный суд РФ признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией в 2003 году, после чего российские власти начали преследовать последователей этого движения. Среди них оказалось много мусульман из Крыма — их обвинили в принадлежности к партии, которая не запрещена на территории Украины и большинстве европейских стран.

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