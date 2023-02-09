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Зельфира Трегулова покинула должность гендиректора Третьяковской галереи. Ее место займет Елена Проничева

Зельфира Трегулова покидает должность генерального директора Третьяковской галереи в связи с завершением срока трудового контракта. Об этом сообщает Минкультуры РФ, его данные приводят «РИА Новости».

Новым гендиректором Третьяковской галереи Елена Проничева.

Последние два года она возглавляла Политехнический музей. До этого Проничева руководила проектами по развитию на ВДНХ (ВВЦ) и была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности.

Фото: Елена Проничева/Политехнический музей

Фото: Елена Проничева/Политехнический музей

Зельфира Трегулова с 2015 года занимала должность гендиректора Третьяковской галереи.

Ранее она была заведующей отделом зарубежных связей и выставок в ГМИИ им А. С. Пушкина, работала в музее-заповеднике «Московский Кремль» и возглавляла музейно-выставочный центр РОСИЗО.

С 2018 года Трегулова состоит в Совете при Президенте по культуре и искусству.

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