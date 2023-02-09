Зеленский встретился с Макроном и Шольцем в Париже. Также он сообщил о договоренности с Великобританией начать подготовку украинских пилотов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского президента.

«Чем раньше Украина получит дальнобойное оружие, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе устойчивый мир», — заявил Зеленский в своем выступлении. Он поблагодарил европейских партнеров за помощь и поддержку.

«Пока Россия будет проводить атаки и наступления, мы будем продолжать военную поддержку, необходимую Украине. Мы будем продолжать поставки оборонной военной техники», — сказал президент Франции.

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, помощь Украине от Германии будет продолжаться столько, сколько потребуется. «Россия не может выиграть эту войну», — заявил он.