Зеленский встретился с Макроном и Шольцем в Париже. Также он сообщил о договоренности с Великобританией начать подготовку украинских пилотов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского президента.
«Чем раньше Украина получит дальнобойное оружие, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе устойчивый мир», — заявил Зеленский в своем выступлении. Он поблагодарил европейских партнеров за помощь и поддержку.
«Пока Россия будет проводить атаки и наступления, мы будем продолжать военную поддержку, необходимую Украине. Мы будем продолжать поставки оборонной военной техники», — сказал президент Франции.
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, помощь Украине от Германии будет продолжаться столько, сколько потребуется. «Россия не может выиграть эту войну», — заявил он.
Фото: Юрий Сафронов/«Новая газета Европа»
Накануне Зеленский посетил Великобританию и провел переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком.
«Есть сильный оборонный пакет от Великобритании. Согласовали мощное количество бронированной техники и поставки дальнобойного оружия. И договорились начать подготовку украинских пилотов», — заявил украинский президент по итогам встречи.
Также Зеленский и Сунак провели совместную пресс-конференцию. В ее ходе британская сторона сообщила об ускорении доставки в Украину военной техники. По словам премьер-министра, речь идет о неделях, а не месяцах и годах. Уточняется, что британские танки Challenger 2 будут доставлены на Украину в марте.
Британский премьер Сунак также заявил, что «ничего не исключено», когда речь зашла о поставках Украине самолетов для борьбы с Россией.
«Первый шаг к предоставлению современных самолетов — это подготовка солдат и летчиков. Это процесс, который занимает некоторое время. Мы положили начало этому процессу сегодня», — сказал Сунак.
Риши Сунак и Владимир Зеленский также подписали «Декларацию единства Великобритании и Украины». Документ отражает намерение стран продолжать тесное сотрудничество для «укрепления национальной обороны, сдерживания российской агрессии и построения мирного и процветающего будущего».
«Визит президента Зеленского в Великобританию — это свидетельство мужества, решимости и борьбы его страны, а также доказательство нерушимой дружбы между нашими двумя странами», — заявил Сунак.