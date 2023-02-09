Зеленский прибыл в Брюссель на саммит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я здесь, чтобы защитить путь украинцев домой», — сказал Зеленский.

«Украина — это Европа, и будущее вашей нации — в Европейском союзе», — заявила президент Европарламента Роберта Мецола в приветственном слове. Зеленский выступит на пленарной сессии.

Накануне Зеленский провел встречи с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, а также в Великобритании с британским премьер-министром Риши Сунаком.

«Есть сильный оборонный пакет от Великобритании. Согласовали мощное количество бронированной техники и поставки дальнобойного оружия. И договорились начать подготовку украинских пилотов», — заявил украинский президент по итогам встречи.

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