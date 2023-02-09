TikTok заблокировал сеть из более 1500 аккаунтов, продвигающих в Европе пророссийскую позицию по войне в Украине

Сотрудники соцсети TikTok раскрыли и заблокировали сеть из 1 668 аккаунтов, продвигавших среди пользователей пророссийскую позицию по войне в Украине. Об этом говорится в официальном отчете о блокировках в TikTok.

«По нашим оценкам, сеть действовала из России и была нацелена на европейские страны, в первую очередь Германию, Италию и Великобританию», — сказано в публикации.

Утверждается, что люди, стоявшие за этими аккаунтами, маскировались под европейских пользователей и с помощью синтеза речи рассказывали о войне в Украине на немецком, итальянском и английском языках, усиливая пророссийскую точку зрения.

Всего на эти аккаунты были подписаны более 133 тысяч человек.

Помимо этого, TikTok также отчиталась о блокировке грузинской сети аккаунтов, которая распространяла пророссийскую позицию среди русскоязычных пользователей из Беларуси, Казахстана и Украины.