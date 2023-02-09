Суд приговорил троих сотрудников иркутской ИК-6 к пяти годам колонии по делу об изнасиловании заключенного шваброй

Свердловский районный суд Иркутска приговорил трех экс-сотрудников региональной исправительной колонии №6 к пяти годами лишения свободы каждого по делу о пытках заключенного. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на адвоката Наталью Юсупову, информация также опубликована на сайте суда.

Начальник ИК-6 Алексей Агапов, замначальника оперативного отдела Александр Медников и оперативник Антон Ерохин будут отбывать наказание в колонии общего режима. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий (п.«а», «в» ч. 3 ст. 286 УК).

Все трое, выяснил суд, причастны к издевательствам над заключенным Тахиржоном Бакиевым. «Было доказано, что эти сотрудники очевидно знали о том, что Бакиева пытают "прессовщики". Это и свидетельские показания, и видео с камер и экспертизы, подтверждающие, что они слышали крики Тахиржона», — рассказала Юсупова.

Зимой 2021 года «Новая газета» писала, что в ходе отбывания наказания Бакиева перевели в колонию №6 и поместили в так называемый «пыточный отряд». В 20-х числах января сокамерники Бакиева спровоцировали конфликт, оскорбляли мужчину, порвали его Коран.

На просьбы о помощи сотрудники колонии не отреагировали. Напротив, по словам потерпевшего, оперуполномоченные оперативного отдела ИК-6 Ерохин и Медников связали его скотчем и передали обратно заключенным. Те продолжили издевательства: опять начали бить, а затем засунули в задний проход Бакиева швабру, повредив внутренние органы.

Ранее пресс-служба ФСИН сообщала, что сотрудники ведомства 21 января в ходе комплексной проверки выявили «факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.». Позже в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников оперативного отдела ИК-6.