Экс-зампрокурора Саратовской области, уволенный после публикации видео с пыткам в ОТБ‑1, возглавил областное управление Минюста

Бывший заместитель прокурора Саратовской области Павел Мельник, лишившийся должности после публикации видео с пытками в саратовской тюремной больнице (ОТБ‑1), получил пост главы регионального отделения Министерства юстиции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В начале октября прошлого года правозащитный проект Владимира Осечкина Gulagu.net начал публиковать видеозаписи с пытками из саратовской тюремной туберкулезной больницы №1. На первом видео двое мужчин в саратовской ОТБ-1 держат заключенного, привязанного к койке, в то время как третий мужчина засовывает ему обмотанную клейкой лентой швабру в анальное отверстие. На других записях видны сцены избиений и однополого изнасилования без презерватива.

Архив видео Осечкину передал белорусский IT-специалист Сергей Савельев, отбывавший наказание в пенитенциарных учреждениях Саратовской области и имевший доступ к внутренним системам. Осечкин заявляет, что в распоряжении у проекта есть несколько десятков гигабайт видео с пытками в учреждениях ФСИН.

После этого в отставку подал глава саратовского управления ФСИН Алексей Федотов, всего было уволено 18 сотрудников регионального управления службы. СК возбудил дела о применении насилия к осужденным в регионе. Тогда же президент России Владимира Путина снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН.