Россия запретила въезд финской журналистке Арье Паананен. Она начала работать в Москве более 30 лет назад

Россия запретила въезд журналистке финского издания Ilta-Sanomie Арье Паананен. Об этом сообщает само издание.

«МИД России не дал согласия на предоставление ей аккредитации и корреспондентской визы, дающих право на работу», — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года МИД РФ устно сообщил журналистке, что заявление на рабочую визу поступит в конце сентября, однако оно не поступило. «В конце января Паананен практически дали понять, что разрешения на работу и визы не предвидится», — пишет Ilta-Sanomie.

Главный редактор Ilta-Sanomie Джоанна Лахти заявила, что запрещая Паананен въезд в страну, Россия «фактически подчеркивает, каким исключительно хорошим журналистом и неприятным критиком России» корреспондентка является.

Паананен работала в Москве с 1990 по 1993 год. После этого она прожила в России суммарно 11 лет в разные периоды времени, последний из них — в Петербурге.