Утонувшие в антиутопии

Книга историка культуры и профессора Миннесотского университета Джулии Л. Микенберг цепляет с первого, брошенного на обложку взгляда — с заголовка. Прежде всего, конечно, потому, что об американках в России 1920-1930-х годов мало кто знает. Да, про Айседору Дункан и ее трудную любовь с поэтом-хулиганом само собой — но ведь и только. На самом деле, с интересом и сочувствием к молодому советскому проекту относились многие прогрессивные жители Штатов. Пока одни, как Хемингуэй и Гертруда Стайн, ехали покорять Париж, другие в надежде построить более совершенную жизнь отправлялись в сторону «Красного Иерусалима». Первый маршрут в итоге стал вполне открыточным символом богемной жизни. А второй забылся. И во-многом, конечно, умышленно. Слишком неоднозначными оказались судьбы мечтателей, рискнувших броситься в большевистский красный водоворот. Книга обещает показать надежды и разочарования американок в СССР. Еще одна интрига связана с самой эпохой. Усатый призрак в кителе ведь до сих пор бродит по России. Кажется, «Американки…» должны рассказать что-то о сталинизме — а значит, и о дне сегодняшнем.

Книга Микенберг — серьезное исследование с внушительным списком источников, среди которых есть дневники, воспоминания и личные письма героинь. Впрочем, стиль позволяет читателю быстро об этом забыть. Никаких литературных излишеств, но и заумного научного канцелярита. Пожалуй, наиболее точный эпитет — «взвешенный» стиль. И, может быть, даже по-хорошему незаметный: такая прозрачная пленка, за которой, почти рядом, разворачиваются страшноватые приключения американок в России. Сама книга сложена из нескольких сюжетов.

Деятель революционного движения, народница Екатерина Брешко-Брешковская. Фото: Getty Images

Первая часть посвящена американскому турне (1904) народницы и революционерки Екатерины Брешко-Брешковской, оказавшейся «бабушкой» не только русской революции, но и сочувственного интереса к ней многих прогрессивных американцев. История, в общем-то, трагическая. Брешко-Брешковская, ратовавшая за свержение царизма, крайне негативно относилась и к большевикам с их авторитарным подходом. Октябрьскую революцию она воспринимала как катастрофу, но ее прежние сторонники в США на этот раз не вняли ее аргументам. Затем Микенберг рассказывает об участии американок в гуманитарных миссиях по спасению русских детей во время Гражданской войны и голода. «Материнская забота о мире» и естественное сочувствие у героинь сочетались с желанием внести свой вклад в будущее прогрессивной страны и, таким образом, всего мира, для которого она, как казалось, станет примером. Вторая, самая объемная часть посвящена профессиональным успехам американок. Писательница и журналистка Рут Кеннелл вместе с другими иностранными энтузиастами строит социализм в отдельно взятой Автономной колонии Кузбасс (1922-1926). Журналистка Анна Луиза Стронг уже в сталинские годы затевает амбициозный издательский проект — советскую англоязычную газету «Moscow news».

Нерв этого сюжета — натянутый над пропастью репрессий канат компромисса. Стоит ли благородная цель того, чтобы идти по нему с закрытыми глазами?

Советский период неумолимо стареющей Айседоры Дункан сменяется звездным часом юной Полин Конер, блистающей в шоу о борьбе с диверсантами незадолго до Большого террора. Третья и четвертая части книги довольно лаконичны и, пожалуй, уступают первым. Они посвящены афроамериканкам, приехавшим в Союз на так и не состоявшуюся съемку фильма о расовых притеснениях в США, и женщинам, показывавшим для западной публики СССР во время Второй мировой. С высоты горького исторического опыта большевистская Россия, конечно, не выглядит хорошим местом для эмиграции. Штаты же, как бы кто к ним ни относился, уже едва ли получится отделить от рекламного образа счастливой семьи и их сбывшейся «американской мечты». Может быть, из-за этого контраста советский выбор американок сперва шокирует. И даже названия пунктов отбытия-прибытия вызывают странные эмоции. Вот семья — мама, папа, дочка — собирает пожитки, чтобы из Лос-Анджелеса перебраться в Биробиджан. Другие молодые родители выдвигаются из Сан-Франциско строить «Новую Пенсильванию» в Кемерово. Но это все, конечно, темная магия образов.

Одна из героинь книги — американская журналистка и писательница, долгие годы прожившая в СССР, Анна Луиза Стронг. Фото: Wikimedia

Чем именно привлекал молодой советский проект амбициозных американок, вполне понятно. Пока в США им приходилось вести ожесточенную борьбу за равные права с мужчинами, большевики создали «самое прогрессивное семейное законодательство в мире». Личные права женщин, гендерное равенство, облегченные процедуры разводов, разрешение на аборты, государственная забота о детях и, наконец, наказания за дискриминацию женщин на рабочем месте — все это не могло не пробуждать больших надежд. Партия постепенно формировала образ «новой женщины» — прежде всего, гражданки и работницы, способной раскрыть потенциал в строительстве справедливого общества. Понятно, что действительность отличалась от всех этих правильных слов. До руководящих постов женщины по-прежнему добирались в исключительных случаях. Да и не все общество было настолько прогрессивным. А еще — репрессии против классовых врагов, нищета, усугубленный политикой партии чудовищный голод… Впрочем, разглядеть все это издали было не так просто. Хотя те американки, которые приехали в Россию вскоре после революции, увидели, в общем-то, разруху, они испытали и определенное воодушевление. На «новую советскую женщину, которая активно проявляла себя в общественной жизни и … демонстрировала «новый дух» смотрели даже с некоторой завистью — как на образец, который Америке полезно было бы перенять. Бурление и энергия революционных перемен заражали. Хватало ярких и деятельных людей, реформы в организации труда, быта и педагогике впечатляли. И от того казалось, что все трудности — временны и, конечно, будут побеждены новым, справедливым общественным устройством.

Жестокость большевиков тоже выглядела издержками переходного периода. А что делать, если вековые угнетатели не хотят отдавать насиженные троны? Да и желание отомстить им, в общем-то, очень человеческое — понятное.

Конечно, идеализм был двигателем не для всей американской эмиграции в Красную Россию. В 1930-е многие убегали в СССР от Великой депрессии — в надежде найти рабочие места. Но сильных и прогрессивных американок Россия привлекала прежде всего «обещанием товарищеских, равноправных отношений, приносящего радость труда, надежной системы заботы о детях и гарантированного школьного обучения для них — словом, обещанием построить такой мир, которому будет не страшно довериться». Удивляет сама эта формулировка. Ведь совсем скоро наступит сталинское время, и Союз окажется именно «территорией недоверия» — едкого, въедающегося в кожу как металлическая пыль или химвещество, не выводимое из организма. Американки не только хотели поучаствовать в строительстве нового общества, но и надеялись преобразиться сами. Стать «новыми женщинами», состояться в профессии и саморучно лепить личность без оглядки на архаичные общественные стереотипы и запреты. И здесь, пожалуй, тоже есть странность. Ведь очень скоро многие из них согласятся отдать часть этой новообретенной личности в сильные руки партии.

Автор книги «Американки в Красной России» Джулия Л. Микенберг

Пожалуй, главное словосочетание книги Микенберг — «жестокий оптимизм». Советская Россия менялась, и ее трансформации, несмотря на привилегированное положение иностранцев, больно затрагивали героинь. В 1933 году был принят закон о запрете гомосексуализма, и советский муж журналистки «Moscow news» Милли Беннет вскоре был арестован за «гомосексуальное прошлое». А в 1936-м появились законы, запрещавшие аборты и усложнявшие разводы. Образ женщины в сталинское время подвергся серьезным консервативным коррективам — чем дальше, тем отчетливее акцент делался на ролях жены, домашней хозяйки и многодетной матери. Намеки большевиков на справедливое общество «доверия» окончательно выветрились и испарились. Иностранцев, априори вызывавших у власти подозрения, регулярно арестовывали. 29 оставшихся в СССР американцев из колонии Кузбасс в конце 1930-х оказались в лагерях, и 22 там погибли. А вот слова рабочего Роберта Робинсона: «Все чернокожие, которых я знал в начале 1930-х и кто принял советское гражданство, исчезли из Москвы в течение следующих семи лет. Тех, кому повезло, сослали в сибирские трудовые лагеря. Тех, кому не повезло, расстреляли». Но усиление диктатуры и массовые репрессии отвернули от России далеко не всех иностранцев. Очень многие продолжали верить в большевистские идеалы, трудились на благо советской власти и готовы были закрыть глаза на ее преступления. Один из главных вопросов книги Джулии Л. Микенберг: как это стало возможным? Здесь «Американки в Красной России» отчасти обманывают читателя. Кажется, что подробный анализ «жестокого оптимизма» должен завершать книгу. Но вместо этого эпилог оказывается размышлением о шпионаже, предательстве и отношении к героиням на родине. Частицы же ответа на самый острый вопрос разбросаны по всему исследованию и густо перемешаны с жизненными коллизиями американок. Рассуждения исследовательницы постоянно приоткрывают темную глубину неизвестного об эпохе, власти, даже человеческой природе. И читатель мчится через главы в надежде, что вот-вот она решится в эту глубину нырнуть и выловить какой-то новый концептуальный взгляд. Но этого не происходит.

Чем раньше читатель поймет, что все смыслы из быстрого потока истории ему предстоит выхватить самолично, тем больше у него шансов не остаться в итоге с пустым неводом.

Впрочем, те, кто любят человеческие истории больше концептуальных, вряд ли испытают похожую растерянность. Они наверняка увлекутся образами азартных смелых героинь, их наблюдениями за развитием красного эксперимента и хитросплетениями судеб, каждая из которых в каком-то смысле тоже оказалась экспериментом. Любовь, измены, непонимание близких, профессиональные обиды и детали коммунального быта — все это в «Американках…» есть. Думается, что человеческое измерение для Микенберг важнее идейного. И эпилог книги на самом деле это подтверждает. Конечно, исследовательница далека от того, чтобы оправдывать «жестокий оптимизм» своих американок. Скорее, ее задевает их умышленное вымывание из истории и та жесткая, а порой и оскорбительная критика, которая ему предшествовала. Микенберг, в сущности, предлагает читателям попытаться понять героинь — увидеть в них не плоских «изменниц родины», а все-таки людей. Да, страшно заблуждавшихся, но заблуждавшихся не беспричинно и искренних в своих поступках. Это, на самом деле, очень рациональный подход. Вникать в мотивы «врага» никто не станет, а вот разобраться с «человеческими, слишком человеческими» ошибками вполне можно. И если сделать это вовремя, возможно удастся избежать повторения.

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«Жестокий оптимизм». Он же — «добровольный самообман», который легко списать на обычное нежелание признать фатальную ошибку и разувериться в выбранном смысле жизни. Однако кажется, что в самой большевистской картине мира есть что-то укрепляющее именно такой «оптимизм». Не зря в книге часто встречается формула «Красный Иерусалим» и проскальзывает мысль о коммунизме как новой религии, призвавшей вместо ожидания загробной справедливости построить лучший мир на Земле. Показательно, что многие героини книги формировались как раз в религиозной среде, и семена большевизма упали в хорошо подготовленную почву. Одна из самых интересных «американок» журналистка Милли Беннет уже в 1930-е очень точно выразила суть большевистского мессианства: «К России нужно подходить так же, как и к любой другой «вере». Просто убеждаешь себя в том, что правота — на их стороне… А потом, если видишь нечто страшное… ты зажмуриваешься и говоришь… «факты не имеют значения»» Созвучную мысль вскоре после революции пыталась донести до своих американских знакомых Екатерина Брешко-Брешковская. Она говорила, что для Ленина и его соратников идеология гораздо важнее людей, на (или против) которых она должна быть направлена. В большевистской картине мира люди — всего лишь абстракция, буквы в философском трактате или, скажем, учебнике истории. Для искренних сторонников большевизма идея «правильно перестроенной реальности» оказалась подлиннее самой реальности. «Новая женщина», «новый человек» — живее тех конкретных, земных, которым трагически не повезло стать подопытными «великого эксперимента». Только причастность к этому сакральному знанию могла наделить человека частью его жизненной силы и ценности. А значит, и возвысить над мертвой глиной народа, нуждающегося в руках скульптора.

Американская танцовщица и хореограф Полин Конер. Фото: Jack Mitchell / Getty Images

Эта причастность к «сакральному знанию» и неотделимое от нее презрение к «обычным» людям очень чувствуется в некоторых героинях книги. С каким высокомерием Рут Кеннелл рассуждает о «простом примитивном народе» и сибирских «безобразных бабищах». А танцовщица Полин Конер прямо писала в дневнике, что тех, кто солидаризировался с «движением», ощущение своей важной роли в истории «возвышало над обыденностью, делало гордыми, особенными и смелыми». И затем добавляла: «Оно внушало нам мысль о том, что мы — лучше тех людей, кто не принадлежит к этому великому движению». То же самое желание причастности к «священной истине» коммунизма толкало некоторых американок встать на службу партии. В этом не было лицемерия. Они сами стремились вырасти в «новых людей», как подмастерья заново перелепливали себя, прислушиваясь к замечаниям партии-мастера. А коллективизация, депортации, массовые аресты и гонения на «врагов народа» — все это происходило не с настоящими людьми. Только с теми, кто не смог или не захотел стать настоящими — «новыми». Скульптор ведь не боится отсечь лишний мрамор, создавая свою идеальную статую. Признавать фатальную ошибку болезненно. Но еще труднее вернуться из абстрактного мира идеологов назад, в настоящее, и как-то научиться с ним жить.

Конечно, получалось не у всех. Может быть, наиболее отчаянная «красная американка» Анна Луиза Стронг, сама пережившая арест, закончила жизнь в Пекине, поддерживая Мао и культурную революцию.