«Роскосмос» уволил Ивана Сафронова с поста советника главы госкорпорации

«В соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, Иван Сафронов уволен по пункту 4 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации — в связи с осуждением к наказанию, исключающему продолжение прежней работы», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Роскомнадзор» сообщил об увольнении осужденного за госизмену журналиста Ивана Сафронова с поста советника главы госкорпорации. Об этом компания заявила «РИА Новости».

5 сентября Мосгорсуд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене, а также назначил штраф 500 тысяч рублей и ограничение свободы на два года. Тройка судей под председательством Дмитрия Гордеева огласила решение без мотивировочной части из-за «секретности» дела и сообщила только о назначенном наказании.

Журналиста обвиняли в передаче данных чешской разведке: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Позже в деле появился эпизод, связанный с Сирией. До окончания следствия ФСБ отказывалась раскрывать даже защите детали обвинения.

При этом согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился «Проект», обвинение так и не нашло орудие преступления, не обнаружило свидетелей и не установило мотив, а вся якобы «секретная» информация находится в открытых источниках.