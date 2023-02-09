МВД Польши объявило о бессрочном закрытии пункта пропуска Бобровники на границе с Беларусью

Министерство внутренних дел Польши с 10 февраля закроет пункта пропуска Бобровники на границе с Беларусью. Об этом сообщил глава ведомства Мариуш Камински.
«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-беларусском погранпереходе в Бобровниках», — сообщил он.
На стороне Беларуси на этом переходе находится пункт пропуска «Берестовица».
Ранее Польша объявила о планах начать строительство электронного барьера на границе с Россией. «Электронная система на участке с Калининградской областью будет работать примерно на 200 км сухопутной границы», — заявила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская.