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Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией в марте

Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Россией в марте. Об этом, как передает Polskie Radio, сообщила пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михальская.

«Электронная система на участке с Калининградской областью будет работать примерно на 200 км сухопутной границы», — сказала она.

Как заявила Михальская, это будет система датчиков и камер, благодаря которой можно круглосуточно контролировать границу вне зависимости от погодных условий, без необходимости пребывания на линии границы.

Благодаря периметрии, подчеркивает Михальская, офицеры могут видеть границу в штабе пограничной службы, а оповещения будут отправляться от систем обнаружения. Пограничники смогут реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми, а не животными, добавила она.

При этом в польской пограничной службе отмечают, что граница с Россией «стабильная и спокойная».

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2 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе с Россией установят временный барьер из колючей проволоки. «Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы», — сказал тогда он.

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