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Главу профсоюза «Курьер» приговорили к реальному сроку по «дадинской» статье, но освободили в зале суда в счет проведенного в СИЗО времени

Сергиево-Посадский городской суд Московской области освободил главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева в зале суда. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Украинцев обвинялся по «дадинской» статье 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов). Активисту было назначено наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Активист освобожден в зале суда в связи с тем, что отбыл срок в СИЗО (один день СИЗО засчитывается за два дня в колонии-поселении).

Кирилл Украинцев

Кирилл Украинцев

21 апреля 2022 года профсоюз курьеров опубликовал обращение московских курьеров к бренду доставки еды Delivery Club и объявил о начале забастовки. Работники пожаловались на ухудшение условий труда и снижение зарплат, попросили вернуть прежний тариф. 25 апреля около 30 московских курьеров собрались на акцию протеста у офиса компании в Москве.

В тот же день силовики задержали Украинцева, хотя он не участвовал в митинге. Поводом для задержания стала организация забастовки таксистов в Сергиевом Посаде осенью 2021 года.

Правозащитный центр «Мемориал» ранее признал Украинцева политзаключенным.

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