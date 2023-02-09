Главу профсоюза «Курьер» приговорили к реальному сроку по «дадинской» статье, но освободили в зале суда в счет проведенного в СИЗО времени

Сергиево-Посадский городской суд Московской области освободил главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева в зале суда. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Украинцев обвинялся по «дадинской» статье 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов). Активисту было назначено наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Активист освобожден в зале суда в связи с тем, что отбыл срок в СИЗО (один день СИЗО засчитывается за два дня в колонии-поселении).