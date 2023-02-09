ЕСПЧ присудил компенсации 88 россиянам, задержанным на акциях протеста в 2017-2019 годах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 9 февраля вынес пять постановлений по жалобам задержанных из-за российских акций протеста. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на решения суда.

Суд единогласно признал нарушения прав 88 россиян в пяти делах: «Максимов и другие против России», «Шендаков и другие против России», «Галицкий и другие против России», «Гаскаров и другие против России», «Уваров и другие против России». Среди них — 31 подзащитный ОВД-Инфо и центра «Мемориал».

Как пишет ОВД-Инфо, подавших жалобы людей задерживали на акциях протеста против коррупции 12 июля 2017 года, против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года, в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня 2019 года, за честные выборы в Московскую городскую думу 27 июля, 3 и 10 августа 2019 года.

Суд признал, что власти РФ нарушили ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. К ним относится статья 5 Конвенции, которая предусматривает право на свободу и личную неприкосновенность. Также ЕСПЧ заявил о нарушении права задержанных на беспристрастность суда.

В качестве компенсации заявителям постановили выплатить от 1 тысячи до 5 тысяч евро.