Белорусские пограничники заявили о перехвате украинского дрона

Белорусские пограничники заявили о перехвате украинского беспилотника-разведчика в Столинском районе. Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси.

Фото: Пограничный комитет Беларуси

«Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении. Для перехвата дрона пограничники использовали радиоэлектронное ружье.

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