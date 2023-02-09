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Белорусские пограничники заявили о перехвате украинского дрона

Белорусские пограничники заявили о перехвате украинского беспилотника-разведчика в Столинском районе. Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси.

Фото: Пограничный комитет Беларуси

Фото: Пограничный комитет Беларуси

«Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Для перехвата дрона пограничники использовали радиоэлектронное ружье.

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В конце декабря белорусское гос-СМИ «БелТа» сообщило о падении украинской ракеты комплекса С-300 на территории Беларуси.

В Минобороны Беларуси заявили, что белорусские ПВО сбили ракету С-300, выпущенную с территории Украины. Осколки снаряда якобы приземлились на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

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