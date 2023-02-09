Белорусские пограничники заявили о перехвате украинского дрона

Белорусские пограничники заявили о перехвате украинского беспилотника-разведчика в Столинском районе. Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси.
Фото: Пограничный комитет Беларуси
«Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Для перехвата дрона пограничники использовали радиоэлектронное ружье.
В конце декабря белорусское гос-СМИ «БелТа» сообщило о падении украинской ракеты комплекса С-300 на территории Беларуси.
В Минобороны Беларуси заявили, что белорусские ПВО сбили ракету С-300, выпущенную с территории Украины. Осколки снаряда якобы приземлились на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.