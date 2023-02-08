В Свердловской области задержали журналиста Мстислава Письменкова. Он готовил материал по просьбе издания «Продолжение следует»

В городе Верхняя Салда Свердловской области задержали бывшего журналиста издания Znak.ru Мстислава Письменкова. Об этом сообщил местный портал 66.ru со ссылкой на специального корреспондента «Новой Газеты» Ивана Жилина.
Мстислав Письменков. Фото: соцсети
По информации издания, Письменков приехал в Верхнюю Салду по просьбе редакции «Продолжение следует». Утверждается, что он готовил текст про жизнь города после начала войны в Украине и введения санкций.
Сейчас, по словам Жилина, Письменков находится в Верхнесалдинском отделе полиции и не выходит на связь. Журналистам 66.ru также не удалось связаться с задержанным.
«Я проверю, соответствует ли эта информация действительности», — ответил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых на запрос журналистов.
Письменкова отпустили из отделения полиции, сообщил он изданию It's My City.
Перед тем, как журналист перестал выходить на связь, он также успел рассказать местному СМИ некоторые подробности задержания.
«Претензия от полицейских: мол, зачем ходите, снимаете, вопросы задаете. Ни на какие частные территории я не заходил, ходил там, где можно было», — сообщил Письменков.
14:57 мск: Письменков также рассказал, что во время задержания ему не разрешали воспользоваться правом на звонок и угрожали физической расправой.
«Пару раз потянулся за телефоном, сказали, что руки заломают и надолго упекут, если еще раз так сделаю», – вспоминал он.
«Продолжение следует» — проект журналистов «Новой Газеты». Накануне Мосгорсуд окончательно лишил газету лицензии СМИ.
В марте «Новая газета» приостановила работу сайта и печатного издания после двух предупреждений от Роскомнадзора.
Екатеринбургское издание Znak.ru закрылось в марте 2022 года. «Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — говорилось в обращении СМИ к читателям.