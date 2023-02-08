В Свердловской области задержали журналиста Мстислава Письменкова. Он готовил материал по просьбе издания «Продолжение следует»

В городе Верхняя Салда Свердловской области задержали бывшего журналиста издания Znak.ru Мстислава Письменкова. Об этом сообщил местный портал 66.ru со ссылкой на специального корреспондента «Новой Газеты» Ивана Жилина.

По информации издания, Письменков приехал в Верхнюю Салду по просьбе редакции «Продолжение следует». Утверждается, что он готовил текст про жизнь города после начала войны в Украине и введения санкций.

Сейчас, по словам Жилина, Письменков находится в Верхнесалдинском отделе полиции и не выходит на связь. Журналистам 66.ru также не удалось связаться с задержанным.

«Я проверю, соответствует ли эта информация действительности», — ответил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых на запрос журналистов.