Мосгорсуд окончательно лишил лицензии СМИ «Новую газету» и «Новую рассказ-газету»

Московский городской суд отказал в жалобе редакции и окончательно аннулировал лицензии бумажного выпуска «Новой газеты» и медиа «Новая рассказ-газета», открытого журналистами. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа» из зала суда.

Басманный суд отобрал лицензию у тех же СМИ еще в сентябре, затем редакция обжаловала эти решения. В том же месяце Верховный суд лишил лицензии сайт «Новой газеты». Позже сайты всех этих медиа заблокировали, как «зеркала» заблокированного ранее журнала «НО».

Поводом для отзыва лицензии СМИ у бумажной «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты» стало несоблюдение формальностей: «Новая газета» якобы не предоставила Роскомнадзору обновленную версию устава, в который внесли незначительные изменения в 2006 году, а «Новая рассказ-газета», по мнению ведомства, не выходила больше года.

Сайт «Новой газеты» был лишен лицензии после двух предупреждений от Роскомнадзора за отсутствие маркировки «иностранных агентов» в нескольких материалах. Однако на момент выхода одного из них, организация, признанная иноагентом, смогла добиться отзыва этого статуса.

В марте «Новая газета» приостановила работу сайта и печатного издания после двух предупреждений от Роскомнадзора. После этого покинувшие Россию журналисты запустили собственное медиа «Новая газета Европа» в Латвии.